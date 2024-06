Dall'Inghilterra: City su Maignan se dovesse andare via Ederson

Secondo quanto riferisce il giornalista Alan Nixon su Patreon, nel caso in cui Ederson dovesse andare via durante questo mercato estivo, il Manchester City ha già in mente il suo sostituto, vale a dire Mike Maignan. Il portiere brasiliano, che ha un contratto con i Citizens fino al 2026, è stato accostato negli ultimi giorni all'Arabia Saudita, da cui potrebbero arrivare ricche offerte per il giocatore verdeoro.

In caso di partenza, il City ha identificato in Maignan il sostituto ideale di Ederson. Il portiere del Milan, nelle scorse settimane, è stato accostato anche ad altri club, come per esempio il Bayern Monaco che starebbe cercando l'erede di Neuer. Il club rossonero, da parte sua, non ha nessuna necessità di vendere i suoi big, a meno che non arrivi in via Aldo Rossi qualche offerta davvero irrinunciabile.