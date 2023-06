Dalla Bosnia, Krunic indisponibile: salterà il prossimo impegno con la nazionale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic era uscito nel corso della gara contro il Verona, ultima di campionato per il Milan, e si era temuto per qualche acciacco fisico. Effettivamente, diversi media bosniaci ieri sera in occasione della gara tra Portogallo e Bosnia hanno indicato il centrocampista rossonero come infortunato e come indisponibile sia per la gara con i lusitani (persa 3-0 e a cui Rade non ha preso parte) sia per la prossima contro il Lussemburgo. Per Krunic dunque, testa già alla prossima stagione dopo il periodo di vacanza.