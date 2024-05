Dalla Francia: il Marsiglia ha fretta di trovare il nuovo allenatore. Offerta per Fonseca, ma...

Secondo quanto riferisce La Provence, il Marsiglia è alla ricerca del sostituto di Jean-Louis Gasset in panchina e vorrebbe trovare in fretta il nuovo allenatore. La prima scelta è sempre Paulo Fonseca, a cui il club francese ha già presentato un'offerta, ma il portoghese ci sta pensando e ha preso tempo perchè non è un mistero che anche il Milan lo stia tenendo d'occhio con grande attenzione per il post-Pioli.

Fonseca, che è da tempo nella lista del club rossonero, ha il contratto in scadenza con il Lille che gli ha però già fatto una proposta di rinnovo. L'ex Roma potrebbe dire qualcosa in più sul suo futuro domani sera quando è in programma l'ultima gara di campionato contro il Nizza.