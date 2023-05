Dalla Francia, l'entourage di Mourinho nega i contatti con il Psg ma Mendes tratta

Fonte: tuttomercatoweb.com

Luis Campos conosce José Mourinho da molto tempo ed è convinto che sia il miglior tecnico per il PSG. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l'entourage dello Special One nega qualsiasi contatto con il club francese, ma in realtà proseguono le trattative tra Jorge Mendes e il consigliere sportivo del PSG. Mourinho sta bene alla Roma, ha rifiutato il Chelsea, ma non nasconde di voler trovare una squadra più adatta alle sue ambizioni.