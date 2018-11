Più volte accostato al Milan, il futuro calcistico di Fabinho potrebbe non prevedere tappe permanenti in Italia. Il mediano del Liverpool, nel taccuino di Leonardo e Maldini, è tornato in orbita PSG, pronto a prelevare il cartellino dell'ex Monaco fin dal prossimo mercato di gennaio. Lo rivela Foot365, portale transalpino di mercato.