Dalla Germania, se Dani Olmo non rinnova verrà venduto in estate

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Lipsia le sta provando tutte e adesso ha formulato l'ultima offerta a Dani Olmo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024. Come riporta Sky Sport Deutschland, l'all-in del club tedesco potrebbe non bastare perché per lo spagnolo l'aspetto monetario non è tutto, vuole garanzie dal lato sportivo. Con la qualificazione in Champions ancora in bilico, il Lipsia, dovesse cederlo senza rinnovo, si aspetta 30 milioni di euro.