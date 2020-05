Dalla Spagna: Milan e Juventus sul gioiellino Samardzic dell'Hertha Berlino

Lazar Samardzic è uno dei tanti talenti prodotti dal calcio tedesco negli ultimi anni. Per l'attaccante dell'Hertha Berlino, secondo As, ci sarebbe una lunga fila di estimatori: Atletico Madrid e Real Sociedad in Spagna, Milan e Juventus in Italia, Benfica e Manchester City avrebbero da tempo messo gli occhi sul diciottenne, che è stato convocato in prima squadra lo scorso febbraio per la sfida contro il Fortuna Dusseldorf.