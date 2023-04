Dest nella lunga lista degli esuberi del Barcellona: la situazione dei blaugrana

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il sogno di rivedere Lionel Messi al Barcellona si scontra con il rigido fair play finanziario imposto da LaLiga, che in pratica blocca il mercato dei catalani. Così, Mateu Alemany è al lavoro per alleggerire il monte ingaggi e piazzare gli esuberi; un lungo elenco, come sottolinea Mundo Deportivo, che comprende in primis i giocatori ceduti in questa stagione. Samuel Umtiti (Lecce), Clément Lenglet (Tottenham), Abde (Osasuna), Nico (Valencia), Trincão (Sporting CP), Collado (Elche) e Sergiño Dest (Milan) saranno i primi a fare le valigie, ma poi i blaugrana dovranno generare altre entrate.

In aiuto potrebbero arrivare quelle società a cui il Barça ha ceduto di recente alcuni giocatori, mantenendo una percentuale sulla rivendita; ecco quindi che Ferran Jutglà (Bruges), Juan Miranda (Betis), Oscar Mingueza (Celta Vigo), Ruqui Puig (LA Galaxy), Rey Manaj (Watford), Junior Firpo (Leeds), Coutinho (Aston Villa), Carles Aleña (Getafe ), Malcom (Zénit) e Jean-Clair Todibo (Nizza) potrebbero portare un discreto tesoretto nelle casse societarie.