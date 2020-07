Eintracht Francoforte, Steubing su André Silva: "Lo scambio con Rebic deve essere preso in considerazione"

Il presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, Wolfgang Steubing, ai microfoni della Bild, ha parlato così delle difficoltà del club tedesco a prendere a titolo definitivo in questo momento André Silva dal Milan: "Tutto ciò che costa denaro ci sta spingendo al limite in questo momento. Acquistare André Silva non sarebbe facile. In ogni caso, lo scambio con Ante Rebic deve essere preso in considerazione". L'Eintracht Francoforte ha qualche problema finanziario e quindi in questo momento farebbe fatica ad acquistare un giocatore come André Silva che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Per sua fortuna, il portoghese è in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2021 e dunque c'è ancora tempo per riscattarlo, magari scambiandolo con Ante Rebic.