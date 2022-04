Estero, sorella di CR7 ringrazia: "Grazie Liverpool non lo dimenticheremo mai"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Grazie per quello che avete fatto. Non lo dimenticheremo mai". Con questa frase, sui social, Elma dos Santos Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo (ancora in silenzio, e scosso, dopo aver perso il figlio partorito dalla compagna Giorgina Rodriguez), ringrazia i tifosi del Liverpool per il toccante omaggio al fratello. Ieri, al 7' della partita dei Reds contro il Manchester United, tutto il pubblico di Anfield si è alzato in piedi ad applaudire e a cantare, dedicandolo a Ronaldo, 'You'll never walk alone', un gesto che rimarrà impresso nella memoria. Da ciò quel "non lo dimenticheremo mai" espresso dalla sorella di CR7 a nome della famiglia del fuoriclasse plurivincitore del Pallone d'Oro. . (ANSA).