Euro 24, Deschamps: "Spagna la squadra migliore finora"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "La Spagna è la squadra che ha giocato il miglior Europeo finora. Ha lasciato l'impressione migliore dopo ogni partita". Didier Deschamps si prepara alla semifinale di domani, consapevole che la Francia dovrà mettere in campo più di quanto mostrato fin qui. "Tutte le squadre spagnole hanno sempre avuto un buon centrocampo. Hanno la capacità di controllare la partita. Il loro centrocampo è forte, con Rodri essenziale" ha detto in conferenza stampa il Ct. Soprattutto la difesa, a cominciare dal portiere Mike Maignan, ha permesso alla Francia di essere tra le prime quattro: "Non avete bisogno che vi dica cosa lo rende così grande. È un leader del gruppo. Forse la gente lo sta notando un po' di più adesso - ha sottolineato Deschamps - ma il suo talento non è qualcosa che é spuntato durante la notte".

"Sapevamo che i supplementari (contro il Portogallo, ndr) sarebbero stati un po' duri per lui - ha aggiunto parlando di Kylian Mbappé - Dal punto di vista muscolare sarà sicuramente in campo. Volevamo che si riposasse il più possibile. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e sono convinto che Kylian sia a buon punto. Domani farà di tutto per dare il 110%, così come il resto del gruppo". Con il tecnico ha parlato anche Adrien Rabiot: "Hanno giocato il miglior calcio del torneo - ha riconosciuto il difensore juventino parlando dei prossimi avversari - Hanno grandi ali e riescono a penetrare nell'ultimo terzo. Sanno anche segnare gol. È una squadra molto completa che ha i suoi punti di forza, ma probabilmente hanno anche i loro punti deboli. Siamo fiduciosi e sappiamo cosa dobbiamo fare". (ANSA).