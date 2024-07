Euro 24, Spagna-Francia: una sfida con vista su Berlino

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Spagna-Francia, semifinale di Euro 2024 in programma domani sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, mette di fronte le due squadre, insieme all'Inghilterra, probabilmente con le rose più talentuose dell'intera manifestazione. I ragazzini terribili di De La Fuente a confronto con chi è considerato il migliore al mondo, Kylian Mbappé, ma che, per varie ragioni, non ha espresso tutto il suo potenziale. Spagna favorita per gli esperti Sisal, a 2,70 contro il 3,15 della Francia mentre il pareggio è offerto a 2,85. L'ipotesi supplementari è sempre a 2,85 mentre una soluzione ai rigori si gioca a 4,80. Furie Rosse che intravedono l'Olympiastadion di Berlino a 1,75 mentre la Francia che torna in finale dopo 8 anni è in quota a 2,10. Ci si aspetta tanta intensità, l'intervento del VAR è a 3,25, ma pochi gol, Under a 1,50 rispetto all'Over dato a 2,50. Caratteristica della Spagna è stata quella di aver sempre segnato l'ultimo gol in ogni gara giocata a Euro 2024: lo stesso scenario domani sera è offerto a 2,05 contro il 2,20 della Francia. In questo scenario, un risultato esatto di 2-0 pagherebbe 12 volte la posta per gli iberici mentre si gioca a 14,50 per i transalpini. Si parlava delle rose di altissimo livello tecnico di Francia e Spagna: non è un caso che un goal dalla panchina si giochi a 2,50.

Tanti, tantissimi coloro che sognano di essere protagonisti in una sfida del genere. Ci sarà un curioso incrocio di numeri con i rispetti 10 e 7 che sognano una notte da incorniciare. Si parte dalla Spagna che ha in Dani Olmo un'arma letale sia che parta dall'inizio, molto probabile adesso con l'infortunio di Pedri, sia che entri a gara in corso. Il numero 10 della Spagna che regala un gol o un assist è in quota a 2,90. Si sale leggermente, fino a 3,50, per Alvaro Morata che entra nel tabellino dei marcatori per la seconda volta nel torneo. Da un capitano all'altro, per uno scontro che potrebbe tornare nel derby di Madrid. Kylian Mbappé vuole portare la Francia al titolo europeo magari con una sua marcatura, impresa data a 3,50. Al suo fianco agirà come sempre Antoine Griezmann che proverà o a imbeccare il compagno di reparto o a mettersi in proprio: gol o assist per le Petit Diable si gioca a 2,90. (ANSA).