Felipe Melo perde la testa: rissa con Walker dopo il ko nella Coppa del Mondo

"Il Lupo perde il pelo ma non il vizio" diceva il saggio. Adagiando tale motto su una vecchia conoscenza del nostro calcio come Felipe Melo è facile immaginare cosa sia successo. L'ex di Fiorentina, Juventus e Inter nell'immediato dopopartita della finale della Coppa del Mondo FIFA per club persa dal suo Fluminense contro il Manchester City di Pep Guardiola, ha avuto un duro scontro con Kyle Walker finito in rissa che solo l'intervento dei compagni di squadra di ambo i calciatori ha potuto sedare.

Di seguito alcuni scatti della rissa: