Feyenoord, il nipote d'arte Bogarde fa gola a tanti: piace anche in Italia

Lamare Bogarde, 16enne in forza alle giovanili del Feyenoord, è considerato uno dei più interessanti prospetti a livello europeo, oltre a essere nipote d'arte: suo zio, infatti, è l'ex difensore di Ajax, Milan e Barcellona, Winston Bogarde. Centrocampista difensivo olandese, piace in Germania e in Italia (sulle sue tracce ci sono Milan, Juventus e Torino), ma anche i club di Premier si sarebbero fatti avanti negli ultimi giorni. Come riporta The Sun, Arsenal e Tottenham si starebbero muovendo per anticipare la concorrenza.