Flick atteso oggi in Catalogna: firmerà con il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Con un giorno di ritardo rispetto al previsto, oggi Hans-Dieter Flick sbarca a Barcellona per firmare il contratto che ne fa il nuovo allenatore del Barcellona per le prossime due stagioni. Il 59enne tedesco - scrive Mundo Deportivo - ha ritardato il viaggio in Catalogna su richiesta del club, che prima doveva liquidare con un anno di anticipo Xavi Hernández ed il suo staff.

Flick ha concordato tutto con il Barça in termini finanziari e da subito sarà pienamente coinvolto nella pianificazione con il direttore sportivo, il brasiliano Anderson Luís de Souza. Il tecnico tedesco porterà con se al Barcellona Toni Tapalovic, preparatore dei portieri del Bayern dal 2011 al 2023, ma in veste di suo vice. In quel caso José Ramón de la Fuente, di cui Marc ter Stegen gode la massima fiducia, continuerebbe ad allenare la porta dei culés. (ANSA).