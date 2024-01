Forbes - Ibra spinge per Conte: il dubbio del club sulle richieste per il mercato

La rivista economico Forbes ha proposto un articolo di commento sulla situazione del Milan, all'indomani di un altro obiettivo sfumato: il sogno della Coppa Italia, infatti, si è infranto con la sconfitta interna contro l'Atalanta per 2-1. Nel corso del pezzo, la rivista americana ha fornito anche alcune indiscrezioni sulla posizione di Pioli e su quello che potrebbe essere il suo successore, qualora le strade del tecnico e del Milan dovessero separarsi.

Forbes sottolinea che Zlatan Ibrahimovic, da qualche settimana advisor di RedBird, spingerebbe per portare Antonio Conte sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. La sensazione è, per chi scrive il pezzo, è che il Milan abbia bisogno di una "boccata di qualcosa di fresco". Su Conte, però il club nutrirebbe delle riserve in particolare circa le richieste significative di mercato dell'allenatore pugliese. Da via Aldo Rossi preferiscono mantenere sotto controllo le finanze con spese oculate e non avventate.