Francia, Deschamps vicino al rinnovo fino a Euro 2024

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvo sorprese dell'ultim'ora, Didier Deschamps resterà alla guida della Francia almeno per un altro biennio, fino a Euro 2024. A scriverlo è Le Parisien, secondo cui giovedì scorso l'attuale commissario tecnico ha raggiunto l'intesa col presidente della Federazione Noel Le Graet in una riunione a Guingamp. L'unica cosa che manca da chiarire è sulla possibilità di inserire una clausola per due anni ulteriori, dunque fino al Mondiale del 2026. Manca ancora la firma, ma l'accordo c'è e presto sarà formalizzato. Con buona pace di Zinedine Zidane, che sotto sotto aveva cullato il sogno di essere suo successore.