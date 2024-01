Frosinone pronto a riscattare Ibrahimovic. Asta possibile in estate, piace anche al Milan

Arrivano dalla Germania novità in merito al calciomercato del Frosinone. Il club ciociaro, scrive 'Sky Sport DE', è pronto a riscattare dal Bayern Monaco l'attaccante Arijon Ibrahimovic per 3.5 milioni di euro. Il calciatore tedesco classe 2005 sta convincendo tutti e, per questo motivo, la società del presidente Stirpe non vuole lasciarselo scappare: il suo cartellino verrà riscattato nelle prossime settimane, anche se poi in estate il club campione di Germania potrà essere contro-riscattato per undici milioni di euro.

Ibrahimovic, scrive sempre il portale tedesco, in estate potrebbe poi ritrovarsi al centro di una vera e propria asta di calciomercato. Sulle sue tracce soprattutto tre club, ovvero Milan, Sporting Club di Portogallo e Eintracht Francoforte. Diciotto anni, Ibrahimovic è nel settore giovanile del Bayern Monaco dal 2018. In questa stagione agli ordini di mister Di Francesco ha fin qui collezionato tredici presenze realizzando tre gol e due assist vincenti.

Qualche settimana fa, il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi svelò un retroscena relativo al suo arrivo: "Scouting, e tanto coraggio. Ma l’arma in più è stata mia moglie. È tedesca, l’ho fatta parlare con i genitori per spiegare cosa avrebbero trovato qui da noi. Li abbiamo fatti venire qui per conoscere l’ambiente, e si sono convinti".