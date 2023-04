Fumata nera, contatti interrotti tra Nagelsmann e il Chelsea

MilanNews.it

Fumata nera: Julian Nagelsmann non è più tra i candidati per la panchina del Chelsea per la prossima stagione. I colloqui che ci sono stati in queste settimane non hanno convinto la dirigenza dei blues per due aspetti: la sua età e l'inesperienza in Premier League. Per questo motivo, svela 'SkySports', i colloqui con l'ex Bayern si sono definitivamente interrotti.