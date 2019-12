Germania; Borussia MG batte Bayern e va in fuga

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - La 14/a giornata della Bundesliga prevedeva il big match fra Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco, rispettivamente prima e quarta in classifica. I bavaresi hanno dominato ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute, e alla fine hanno pagato dazio: il Borussia ha vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Bensebaini al 92'. Il Bayern era andato in vantaggio con Perisic a inizio ripresa e aveva subito il pareggio dei padroni di casa undici minuti dopo, con Bensebaini. Il Bayern scivola così a -7 dalla vetta occupata dal Moenchengladbach, e viene staccato anche dal Lipsia, che oggi ha battuto 3-1 (doppietta di Werner) l'Hoffenheim e rimane secondo a -1 dal Borussia MG. Cinquina dell'altro Borussia, quello di Dortmund, al Fortuna Dusseldorf. (ANSA).