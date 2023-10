Guardiola ha già scelto il suo prossimo erede: è un allenatore italiano

vedi letture

Interessante retroscena svelato dal Telegraph riguardante l'attuale allenatore del Manchester City. Stando a quanto riportato, nel corso della passata stagione dopo una partita giocata all'Almex Stadium terminata 1-1 tra City e Brighton, il tecnico spagnolo commentò così la squadra di De Zerbi: "Come giocano bene, questo sarà il prossimo allenatore del City, De Zerbi allenerà qui dopo di me".