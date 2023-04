Haaland-City, le cifre ufficiali: l'entourage guadagna quasi quanto il Dortmund

MilanNews.it

Quant'è costato complessivamente Erling Haaland al Manchester City? Il noto quotidiano d'oltremanica The Times è entrato in possesso dei documenti ufficiali della FA in merito all'operazione col Borussia Dortmund e ha pubblicato le cifre ufficiali. I Citizens hanno versato 60 milioni di euro (non i 75 della clausola) nelle casse del club tedesco e altri 40 nelle tasche dell'entourage del centravanti norvegese, di cui parte sono finiti sul conto dell'agenzia Sapiens AS, appartenente al padre di Haaland, Alfie, e un'altra parte alle agenzie One Sarl e Tatica Sarl guidate da Rafaela Pimenta dopo la scomparsa di Mino Raiola.