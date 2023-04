Icardi felice al Galatasaray. L'argentino ha idee chiare: "Voglio restare a Istanbul"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

TNT Sports riporta alcune dichiarazioni di Mauro Icardi circa il suo futuro. L'attaccante argentino è attualmente al Galatasaray, in prestito secco dal Paris Saint-Germain che paga gran parte del suo ingaggio: "Ho molta voglia di restare a Istanbul" fa sapere l'ex capitano dell'Inter, 10 reti in 17 partite con i turchi. Sull'eventuale ritorno al PSG invece fa sapere: "A Parigi ero con i migliori al mondo ma non ho sentito nulla per strada. Qui vedo un grande interesse per me".