Il Chelsea pensa seriamente al ritorno di Conte. Boehly gli ha già fatto recapitare un'offerta

Nel corso di queste settimane il nome di Antonio Conte è stato accostato con insistenza alle panchine di Napoli e Milan in Serie A, ma a quanto pare il futuro dell'allenatore salentino potrebbe essere in Inghilterra, lì dove un anno fa tutto si era fermato.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de il The Sun, il Chelsea di Todd Boehly starebbe seriamente valutando al possibilità di riportare in Premier League Antonio Conte. La posizione di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Blues parrebbe essere molto in bilico, ed il primo nome al quale la dirigenza avrebbe pensato per sostituire l'argentino sarebbe stato proprio il salentino, che secondo il noto tabloid britannico avrebbe addirittura anche già ricevuto un'offerta importante dal Chelsea, con un ingaggio in linea con gli ultimi percepiti da Conte stesso.