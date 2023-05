Il dg del Tolosa assicura: "L'anno prossimo giocheremo in Europa League, non c'è nessun problema"

MilanNews.it

Negli ultimi giorni, si parla molto del Tolosa che si è qualificato per la prossima Europa League, ma potrebbe essere costretto a rinunciare in quanto ha lo stesso azionista di maggioranza del Milan (RedBird). Olivier Jaubert, direttore generale del Tolosa, ha però assicurato a RMC Sport: "Non c'è problema. Chi guida il club ha preso in mano questo dossier da tempo. Pensate che abbiamo aspettato di saperlo dai giornali prima di iniziare a lavorare? No di certo. Ci siamo presi degli impegni e Damien Comolli ha assicurato sabato sera in mixed zone che l'anno prossimo giocheremo l'Europa League.

Non abbiamo dubbi, ci stiamo già organizzando per il sorteggio di Monaco. Conosciamo i regolamenti, li seguiamo, abbiamo inviato tutti i documenti necessari per avere la nostra licenza UEFA. Se avranno delle domande, risponderemo. In nessun momento c'è un problema".