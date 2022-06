Il Lille tira la corda per Renato Sanches: 15 milioni più bonus la richiesta fatta al PSG

Fonte: tuttomercatoweb.com

Renato Sanches e il PSG sono divisi da circa 5 milioni di euro. Il centrocampista portoghese, a lungo corteggiato dal Milan, ha scelto i campioni di Francia per continuare la sua carriera e il PSG ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra ritenuta congrua visto che il classe '97 ha un solo anno di contratto con il Lille. Il club che detiene il cartellino dell'ex Bayern però non d'accordo e come riporta Record ha chiesto al PSG 15 milioni di euro più bonus per lasciar partire il centrocampista.