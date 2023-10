Il Marsiglia pareggia e Gattuso "carica" con una manata a Veretout

Curioso episodio avvenuto in Europa League nella gara tra il Marsiglia di Rino Gattuso e il Brighton di De Zerbi. I francesi si sono fatti recuperare sul 2-2, ma in occasione del momentaneo 2-0 siglato da Veretout, l'ex allenatore rossonero è stato protagonista di una particolare esultanza: una manata in faccia all'ex giocatore della Fiorentina, che preso dalla felicità era corso in panchina per esultare con l'ex Milan. Un fatto giocoso e di scherzo, sicuramente non nuovo da parte del solito e grintoso Gattuso.