Il Tottenham non ingrana, Spurs sconfitti in casa dall'Aston Villa

Dopo il pareggio acciuffato in rimonta contro il Brentford nella prima partita al ritorno dal Mondiale, il Tottenham ha addirittura perso contro l'Aston Villa nel pomeriggio di oggi. La squadra di Conte, che tra febbraio e marzo sfiderà il Milan agli ottavi di Champions, è stata sconfitta per 0-2 tra le mura amiche in virtù delle reti di Buendia e Douglas Luiz. I londinesi, ora, rischiano di scivolare in sesta posizione.