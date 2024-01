Inchiesta sul Pallone d'Oro di Messi nel 2021: regali per farlo vincere a Leo

In Francia si è aperto un caso particolare nelle ultime ore, che vede protagonista il Paris Saint-Germain e l'ex direttore di France Football, la rivista che è incaricata all'organizzazione del Pallone d'Oro, Pascal Ferré. Al centro delle discussioni ci sarebbero rapporti particolari, fatti di pressioni e di regali fuori dal comune, da parte del club parigino al giornalista, per spingere la vittoria del pallone d'oro di Lionel Messi nel 2021.

Come rivelato da Le Monde, da novembre sarebbe scattata un'inchiesta giudiziaria per chiarire i rapporti tra il club parigino e Ferré, che avrebbe giocato un ruolo particolare nella conquista del settimo pallone d'oro di Messi. Curiosamente, Ferré quell'anno votò Robert Lewandowski come vincitore, ma secondo i media francesi l'opera di convincimento del club francese nei confronti del direttore di France Football fu ampia, tanto da aver coinvolto diversi altri giornalisti. Tra i regali ricevuti, oltre a diversi inviti in tribuna Vip al Parco dei Principi, anche una serie di viaggi gratuiti in Qatar, che hanno acceso la spia d'allarme nelle forze dell'ordine francesi.