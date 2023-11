L'Equipe apre in prima pagina con Donnarumma che raccoglie dalla rete il gol di Giroud: "Paris, serata storta"

"Parigi, serata storta". Così titola oggi in prima pagina L'Equipe. Dopo il 4-1 subito in Inghilterra contro il Newcastle il PSG cade nuovamente in trasferta, perdendo per 2-1 a San Siro contro il Milan. Qualificazione agli ottavi di Champions ancora tutta da conquistare.