L'Equipe - Francia, Maignan in pole per succedere a Lloris ma a marzo potrebbe giocare Mandanda

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi sarà il sostituto nella Francia di Hugo Lloris che ieri ha annunciato il suo addio alla nazionale? Secondo quanto riferisce L'Equipe, in pole per diventare il portiere titolare c'è il rossonero Mike Maignan, il quale però attualmente è infortunato e quindi, nelle due gare di marzo valide per le qualificazione all'Europeo (contro Olanda e Irlanda), in porta potrebbe giocare Steve Mandanda.