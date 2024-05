La Provence - Il Marsiglia non ha ancora rinunciato a Fonseca

Paulo Fonseca è il candidato numero uno per la panchina del Milan. L'allenatore portoghese, terminato il campionato francese alla guida del Lille la scorsa settimana con la qualificazione ai preliminari di Champions League, si è incontrato negli scorsi giorni con il club francese che gli ha fatto una proposta per trattenerlo: l'ex tecnico della Roma si è preso del tempo, cosciente che sul tavolo oltre all'opzione Lille ha anche le offerte allettanti di Milan e Olympique Marsiglia.

Questa mattina il giornale de La Provence, che si occupa soprattutto del Marsiglia a livello calcistico, ha ribadito che l'Olympique non ha ancora abdicato in merito a Paulo Fonseca e spera di poterlo raggiungere comunque. Nonostante i media italiani lo diano quasi come per certo come nuovo tecnico rossonero, Fonseca non avrebbe ancora preso la sua decisione e per questo motivo a Marsiglia sono ancora fiduciosi di poter affidare la propria panchina al tecnico portoghese.