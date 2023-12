Le aperture inglesi - Il Newcastle cede contro il Milan e saluta le competizioni europee

Le aperture dei quotidiani inglesi di giovedì 14 dicembre 2023:

Mirror Sport

"Pulisick". Titola così in prima pagina il quotidiano Mirror Sport, soffermandosi sulla sconfitta subita dal Newcastle contro il Milan. I Magpies dopo il vantaggio di Joelinton hanno subito il pari di Pulisic, cedendo nella ripresa di fronte al raddoppio milanista di Chukwueze. Un risultato negativo per i bianconeri, che hanno salutato definitivamente l'Europa.

Daily Express Sport

"Tyne Slide". Titola così il quotidiano Daily Express Sport, soffermandosi sulla caduta del Newcastle a St James' Park. I bianconeri hanno chiuso all'ultimo posto nel Gruppo F della Champions League, complice il ko subito nella gara contro il Milan che si è qualificato ai play-off di Europa League.

Star Sport

"Curse of Chuky". Anche il quotidiano Star Sport in prima pagina ha dedicato ampio spazio al Newcastle, che ha detto addio alla Champions League così come all'Europa League per via dell'1-2 subito in rimonta nell'ultimo match della fase a gironi contro il Milan.