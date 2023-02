Liverpool, Fenway Sports Group alla ricerca di un nuovo socio

MilanNews.it

Un socio per competere ad alti livelli. Il Liverpool potrebbe presto accogliere un nuovo investitore. I Reds al momento, pur essendo un club facoltoso, non hanno le forze economiche per stare al passo con i colossi della Premier League come Manchester City, Chelsea e Newcastle. Motivo per cui, riportano i colleghi di Sky Sports UK, Fenway Sports Group potrebbero far entrare in società un nuovo profilo anziché una cessione completa del pacchetto azionario.