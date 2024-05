Lo sfogo di Ten Hag: "Lo United non vince una Premier da 11 anni, mi attaccano per fare bella figura"

Clamoroso sfogo di Erik ten Hag. Il tecnico olandese, che tra poco si giocherà la possibilità di conquistare un trofeo con il Manchester United (derby contro il City in finale di Fa Cup) ha parlato in un'intervista a Voetbal International, attaccando i suoi detrattori: "Cerchiamo di essere chiari. La stagione è stata brutta, una merda. Ma nonostante tutto, giocheremo la finale di FA Cup. Il Manchester United ha vinto il campionato l’ultima volta nel 2013, 11 anni fa, ma si aspettano ancora che vinciamo ogni partita e che siamo al top. Questo club non è pronto: dovevamo iniziare a costruire qualcosa e i primi passi li abbiamo fatti l'anno scorso, ma poi scopri che qui nessuno si accontenta mai. All'interno del club la gente è felice, ma fuori dal club si diceva che avevo vinto "solo" la Carabao, che avevo perso la finale di FA Cup e che ero arrivato 3° in Premier. Ebbene, questo significa non avere il senso della realtà. Altri club hanno una squadra molto migliore.

Questo è il club più grande d’Inghilterra e forse del mondo. Si ama o si odia, non c'è via di mezzo. Quindi, quando le cose vanno male, iniziano tutti a parlare e a spararla grossa. Tutta questa negatività da parte di questi cosiddetti esperti, che non hanno la capacità di analizzare qualcosa con i fatti ma preferiscono attaccare le persone per fare bella figura, non va bene. E queste sono le stesse persone che si sono congratulate con me l'anno scorso. L’anno scorso ero un genio, quest’anno sono il peggior allenatore della Premier League!"

Futuro: "So che INEOS cambierà le cose nel club e alcuni progetti sono già iniziati. Carrington sarà completamente distrutto, ci sarà un nuovo centro sportivo. Hanno detto che volevano cambiare tutto e che volevano ricostruire il Manchester United con me. Questo è quello che mi hanno detto personalmente. Prossima stagione? Dobbiamo acquistare un attaccante quest'estate. E se riuscissimo a inserire un altro centrocampista centrale e un sostituto per Varane, le cose andrebbero di nuovo bene e potremo lottare per i primi posti".