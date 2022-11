Lopetegui è il nuovo allenatore del Wolverhampton

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 05 NOV - Dopo Unai Emery, che ha lasciato a stagione in corso il Villarreal per andare all'Aston Villa, un altro allenatore spagnolo trova una panchina in Premier League. Si tratta di Julen Lopetegui, esonerato un mese fa dal Siviglia e che oggi è stato annunciato come nuovo tecnico del Wolverhampton, club attualmente al 19/o posto nella massima serie inglese. In passato Lopetegui è stato anche ct dellaSpagna e ha guidato il Real Madrid per 14 partite, nella stagione 2018-'19. "Julen è un tecnico di alto livello, ha grande esperienza anche in top club e siamo felici che abbia trovato l'accordo con noi", il commento del presidente dei Wolves, Jeff Shi, citato in una nota del club. Il Wolverhampton aveva esonerato il suo allenatore, il portoghese Bruno Lage, qualche giorno prima che Lopetegui venisse cacciato dal Siviglia e subito aveva fatto dell'ex ct spagnolo la sua prima scelta. Ma Lopetegui aveva declinato la proposta e la stampa spagnola aveva spiegato questa giustificazione con le cattive condizioni di salute del padre del tecnico. Ora invece Lopetegui sembra aver risolto i suoi problemi e, dopo aver definito alcune questioni burocratiche, entrerà in carica a partire dal 14 di questo mese, quando la Premier si fermerà per i Mondiali. (ANSA).