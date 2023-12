Man United su Guirassy, i Red Devils sfidano il Milan nella corsa all'attaccante dello Stoccarda

Una sfida a distanza, sul mercato. Serhou Guirassy, già nell'orbita del Milan, piace anche al Manchester United: la squadra di Ten Hag - in netta difficoltà in questa prima parte di stagione -, vuole assolutamente trovare un'ulteriore soluzione in attacco nonostante l'investimento faraonico fatto in estate per Rasmus Hojlund che fino a questo momento non ha dato i suoi frutti. Stando a quanto riportato da Football Insider il club inglese tenterà un nuovo assalto nel mercato invernale considerata anche la clausola da 17 milioni di euro.

Sfida al Milan

Sul franco-guineiano ci sono anche i rossoneri, a caccia di un'alternativa nel reparto offensivo. La società sta riflettendo da tempo sull'eventuale acquisto, ma ciò che pesa è l'ingaggio del calciatore: 3 milioni di euro netti, inoltre mancata proroga al Decreto Crescita da parte del Governo rende l'operazione ancor più complicata del previsto. E un'eventuale sfida con lo United rischia di creare ulteriori ostacoli.