Manè saluta il Liverpool. Pronto a vestire la maglia del Bayern Monaco

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sadio Mané a fine stagione è destinato a lasciare il Liverpool. L'attaccante senegalese, come riporta il Daily Mail, dopo sei stagioni andrà via da Anfield Road per trasferirsi in Bundesliga, dove è pronto ad accoglierlo il Bayern Monaco. Il club più titolato di Germania è pronto a mettere sul piatto 41 milioni di euro, una cifra non proprio bassa, dal momento che il contratto dell'attaccante africano con i 'Reds' scadrà il 30 giugno 2023. Mane nel Bayern è destinato a prendere il posto del partente Robert Lewandowski. (ANSA).