Marca sicuro: accordo totale tra Bellingham e il Real Madrid

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Real Madrid sta per chiudere il primo grande colpo per la prossima stagione. Come riporta Marca, è vicinissima la firma di Jude Bellingham: il centrocampista inglese, dunque, lascerà il Borussia Dortmund e si trasferirà in Spagna per cominciare un nuova tappa della carriera. Il club madrileno ha battuto la concorrenza di Liverpool e Manchester City, che offrivano più soldi; salvo clamorosi imprevisti, il classe 2003 firmerà un contratto fino al 2029, e costerà circa 120 milioni. I gialloneri lo acquistarono nel 2020 dal Birmingham per 25; l'annuncio sarà dato solo al termine della Bundesliga.