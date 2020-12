Milan, insidia dagli Emirati Arabi per Thauvin: anche l'Al Ain sul francese

Secondo il portale UEA Kick l’Al Ain avrebbe messo gli occhi su Florian Thauvin, centrocampista offensivo in scadenza con il Marsiglia. Un affare che appare difficile, nonostante il club arabo possa offrire un ricco stipendio al classe ‘93, visto che Thauvin vorrebbe continuare a giocare in Europa e possibilmente in Champions League anche per non perdere la Nazionale francese in vista del Mondiale del 2022 in Qatar. Su Thauvin da tempo c’è il Milan che sarebbe pronto a tesserarlo a costo zero in estate.