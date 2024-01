Milan, non c'è niente su Callum Wilson. Rossoneri concentrati su altro

In giornata un giornalista del Daily Mail aveva raccontato di un forte interesse del Milan per Callum Wilson, centravanti classe 1992 del Newcastle.

Indiscrezione però che non sembra trovare conferme, con i rossoneri che sono soddisfatti del rendimento degli attaccanti in rosa. Lo conferma anche Fabrizio Romano con un post su Twitter: "Callum Wilson non andrà al Milan, che sul mercato si concentra su posizioni diverse. Giroud, Okafor e Jović stanno facendo molto bene".