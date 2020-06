Milan, PSG e Man City sul difensore Boubacar Kamara: l'Olympique Marsiglia fissa il prezzo

L'Olympique Marsiglia fissa il prezzo per il suo talento Boubacar Kamara. Come riporta La Provence, i biancazzurri chiedono infatti circa 40 milioni di euro per lasciar partire il difensore classe '99 durante la prossima finestra di mercato. Il giovane calciatore francese piace, sempre secondo il quotidiano, a Paris Saint-Germain, Milan e Manchester City.