Newcastle, Howe: "Il FFP riguarda tutti i club, inquietanti le voci di giocatori in partenza"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Newcastle Eddie Howe si è soffermato anche sul Fair Play Finanziario: "Finora per noi è stata una finestra di mercato difficile, come potete immaginare. È la prima volta da quando sono allenatore del Newcastle che si parla di giocatori che potrebbero partire e questo crea una dinamica inquietante. Molte di queste voci sono solo speculazioni e non c'è nulla dietro.

Sto cercando di preparare una squadra per vincere la prossima partita e vogliamo mantenere la squadra intatta. Per quanto riguarda il club e il Fair Play Finanziario riguarda tutti i club. Guardate questa finestra ed è stata molto strana, molto diversa dall'anno scorso e questa è una conseguenza di ciò".