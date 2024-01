Non solo il Milan su Duran: il Chelsea potrebbe fare un'offerta per la punta dell'Aston Villa

vedi letture

Potrebbe essere sempre in Inghilterra il futuro di John Duran. L'attaccante dell'Aston Villa è un profilo molto ricercato sul mercato grazie anche ad un buon rendimento nella prima parte di stagione. Sono quattro le reti realizzate in 23 partite fra campionato e coppe dal giocatore che in passato è finito nel mirino anche del Milan ma gli slot da extracomunitari occupati ha fatto sì che l'affare non si concretizzasse e andasse a buon fine.

Idea Chelsea

Il calciatore colombiano 20enne potrebbe però restare in Premier League. Il Chelsea è alla ricerca di un elemento per rinforzare il pacchetto offensivo e, secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sports UK, potrebbero fare un'offerta prima della chiusura della finestra invernale di trasferimenti.