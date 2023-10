Pallone D'oro: secondo "Sport" Sarà ancora Messi il vincitore

vedi letture

Importante indiscrezione arrivata dal giornale spagnolo "Sport". Il quotidiano rivela così la probabile classifica per la lotta al Pallone D'oro, secondo la quale Leo Messi avrebbe superato nei voti Haaland e Mbappè. Se cosi dovesse essere sarebbe l'ottavo premio per l'argentino, e soprattutto garantirebbe un momento storico per il calcio mondiale: infatti per la prima volta a vincere il prestigioso riconoscimento verrebbe premiato un calciatore di una squadra non europea.