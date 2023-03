Pavard: "Mai detto di voler lasciare il Bayern Monaco"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non ho mai detto che voglio andarmene". Benjamin Pavard, difensore francese in scadenza di contratto nel 2024 col Bayern Monaco, obiettivo di diversi club, parla così del suo futuro al media tedesco Sport1: "So molto bene di essere in un grande club, ci sono una grande atmosfera e una grande organizzazione. Mi sento molto a mio agio qui, mi piace il club e i tifosi, e spero che raggiungeremo ancora grandi traguarde in questa stagione".