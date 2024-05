Pochettino spiazza tutti sulla possibilità del suo addio al Chelsea

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, l'allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha stupito tutti parlando del suo futuro, che a quanto pare potrebbe essere lontano da Londra. Queste le sue dichiarazioni.

"Abbiamo già avuto alcuni incontro per organizzare la prossima stagione, compresa la tournée che affronteremo prima del via della nuova Premier League. Nel complesso possiamo dire che stiamo già lavorando insieme per il futuro del Chelsea. Se tutti sono felici, sarà perfetto, ma non vale solo per la proprietà. Magari anche da parte nostra ci può essere un malcontento e quel punto decidiamo di dividerci. Non sarebbe la prima volta che uno staff tecnico decida di non continuare un percorso. Se ci fosse un divorzio non sarebbe un problema, non sarebbe la fine del mondo".