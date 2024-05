Porto, Conceiçao squalificato: non sarà in panchina nello scontro decisivo contro il Braga. La rabbia del portoghese

Nel prossimo week-end, in Portogallo si giocherà l'ultima giornata di campionato e il programma della Liga Portugal prevede il match tra Braga e Porto, scontro diretto che decreterà chi andrà alla fase a gironi di Europa League e chi invece andrà ai preliminari di Conference League. Al momento il Porto è terzo con un punto di vantaggio sul Braga. Per questa partita decisiva, sulla panchina dei Dragoes non ci sarà Sergio Conceiçao perchè squalificato: nell'ultima partita contro il Boavista, il tecnico portoghese, che viene sempre accostato con insistenza alla panchina del Milan per il post-Pioli, ha infatti ricevuto il quinto giallo del suo campionato e quindi verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Dopo la gara, Conceiçao si è lamentato parecchio per questa ammonizione durante l'intervista a SportTV: "Abbiamo due risultati, vincere o vincere. Non vogliamo pensare a nessun risultato diverso da quello. Affronteremo una squadra difficile, che viene da una vittoria in un derby che dà morale. Purtroppo io non potrò andare in panchina, non capisco il giallo. È il mio quinto, non lo so... Questo è il calcio, è passione, festeggiavo con Taremi e la squadra. Volevo finire il campionato in panchina. È un peccato perché non meritavo questo cartellino giallo. In altre situazioni forse lo meritavo, ma questa volta non c'era motivo. Non posso dire di più perché se lo faccio verrò perseguito".