Premier League, ancora polemiche sul VAR dopo Newcastle-Arsenal

vedi letture

Non si placano le polemiche a distanza tra Newcastle e Arsenal dopo il gol decisivo contestato per tre episodi chiave da parte di Mikel Arteta. L'Arsenal, tramite un comunicato ufficiale, ha sostenuto la posizione del tecnico: "L'Arsenal Football Club sostiene con tutto il cuore i commenti post-partita di Mikel Arteta dopo l'ennesimo errore arbitrale e VAR inaccettabile di sabato sera. Vorremmo anche riconoscere l'enorme sforzo e le prestazioni dei nostri giocatori e dei tifosi in trasferta al St James' Park".

Il comunicato prosegue: "Sosteniamo gli sforzi in corso del Chief Refereeing Officer, Howard Webb e saremmo lieti di lavorare insieme per raggiungere gli standard arbitrali di livello mondiale richiesti dalla nostra lega. La Premier League è il miglior campionato del mondo con i migliori giocatori, allenatori e tifosi, che meritano tutti di meglio. Il PGMOL (l'ente responsabile dell'arbitraggio delle partite del calcio professionistico inglese, ndr) ha urgente bisogno di affrontare lo standard dell'arbitraggio e concentrarsi sull'azione che ci muove tutti dall'analisi retrospettiva, dai tentativi di spiegazioni e dalle scuse".