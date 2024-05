Premier League, il City si avvicina al quarto titolo consecutivo: battuto 2-0 il Tottenham

Il Manchester City di Guardiola sogna così il quarto titolo di fila, vincendo in casa del Tottenham grazie a due reti del solito Haaland, sempre più capocannoniere con 27 squilli in Premier League. Il primo centro al 51', su assist di De Bryune, il secondo su rigore in pieno recupero. L'Arsenal resta attualmente a -2, con la Premier che si deciderà all'ultima giornata. I Gunners se la vedranno contro l'Everton in casa, mentre il City ospiterà il West Ham all'Etihad, inoltre la sconfitta del Tottenham spiana la strada all'Aston Villa, qualificata in Champions League.